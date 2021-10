FC Barcelone : Joan Laporta confirme Koeman à son poste

La suite après cette publicité

Après tant de désillusions depuis le début de saison, surtout en Ligue des Champions, Ronald Koeman devrait vivre ses derniers jours comme entraîneur du FC Barcelone. De nombreux techniciens ont déjà été cités pour le remplacer comme Xavi, Andrea Pirlo, Roberto Martinez, Marcelo Gallardo et maintenant Erik tan Hag, qui est désormais le favori de Joan Laporta. Mais il faut croire qu'il n'y a vraiment pas d'argent dans les caisses du club pour licencier le Néerlandais car le président du Barça vient de confirmer le coach, même en cas de défaite ce samedi sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (match à suivre en live commenté sur notre site).

«Ronald Koeman continuera à être manager du Barça. Il mérite de la confiance. Quand les blessés reviendront, nous aurons plus de marge. Koeman est un culé et une référence pour Barcelone. J'ai parlé avec lui, j'ai tiré mes conclusions. J'apprécie vraiment qu'il ait décidé d'être entraîneur du club à une époque de difficultés institutionnelles et sportives maximales. Il aurait pu avoir des moments de découragement, mais il a retrouvé ses esprits et maintenant que les blessés vont revenir il mérite cette confiance. Nous avons parlé. Nous n'avons pas une relation froide. Ce n'est pas vrai. C'est une bonne relation, sincère. C'est une bonne personne et je crois qu'il pense la même chose de moi. Nous essayons tous de faire en sorte que ça aille mieux.»