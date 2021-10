Le FC Barcelone peut déjà oublier une piste pour l'après-Koeman

La suite après cette publicité

Un gros choc pour se relancer ou couler. Dans le cadre de la 8e journée de Liga, le FC Barcelone doit se rendre ce samedi soir au Wanda Metropolitano pour y affronter l'Atlético de Madrid (21h). Et les médias espagnols sont clairs : c'est le match de la dernières chance pour Ronald Koeman. Le technicien néerlandais est sur un siège éjectable depuis quelques semaines, les Blaugranas n'ayant remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Surtout, le club catalan vient de prendre deux gifles en Ligue des Champions (3-0 contre le Bayern Munich et Benfica).

Ces derniers jours, les médias de l'autre côté des Pyrénées ne parlent déjà que de l'après-Koeman, et le FC Barcelone multiplie les pistes en cas de départ ou de licenciement de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Xavi Hernandez, Andrea Pirlo, Roberto Martinez, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ou encore Marcelo Gallardo : les noms ne manquent pas mais Joan Laporta et ses équipes vont déjà pouvoir abandonner l'une de ces pistes. Car de l'autre côté de l'Atlantique, le dernier nommé n'a pas l'intention de bouger prochainement.

Gallardo veut respecter son contrat à River

D'après les informations de la Cadena COPE, les Blaugranas ne suivraient plus Marcelo Gallardo, l'actuel entraîneur de River Plate. L'entraîneur argentin de 45 ans est encore sous contrat jusqu'au 31 décembre prochain avec El Millonario et ça complique forcément la tâche des dirigeants catalans. Surtout que de son côté, le principal concerné ne compte pas bouger avant la fin de l'année. Interrogé il y a quelques heures sur la rumeur Barça, l'ancien joueur du Paris SG a été assez clair.

«Je ne me concentre que sur River. Tout le monde sait que je veux respecter mon contrat actuel et je n'ai aucune raison de changer d'avis. Est-ce que j’ai été contacté par le Barça ? La seule chose que je puisse vous dire, c'est que je me concentre sur le match de dimanche et la fin de mon contrat avec River Plate», a déclaré Marcelo Gallardo dans des propos rapportés par Olé.