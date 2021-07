Kylian Mbappé encore sur la couverture pour FIFA 22 !

Après Cristiano Ronaldo ou encore Eden Hazard, l'international français Kylian Mbappé avait été choisi l'été dernier par EA Sports pour être sur la couverture de son jeu FIFA 21. Et un an plus tard, l'entreprise américaine a décidé de garder le joueur du Paris Saint-Germain sur la jaquette de son prochain opus.

Via un post sur son compte Instagram, le champion du Monde 2018 a officialisé la nouvelle : «Encore. Fier d'être à nouveau en couverture de FIFA22.» Le joueur de 22 ans dévoile même les premières images des futurs jaquettes du jeu.