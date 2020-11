PSG - Rennes Streaming : comment regarder le match en direct

Après une nouvelle semaine de Ligue des Champions, la Ligue 1 Uber Eats est de retour ce week-end et les grosses affiches s’enchaînent. Et c’est un classique du championnat de France qui débarque sur nos écrans ce samedi soir entre le PSG de Thomas Tuchel et le Stade Rennais de Julien Stephan. Une affiche de haut de tableau du championnat de France entre deux équipes européennes qui ont chuté toutes les deux en milieu de semaine en Ligue des Champions.

D'un côté, une formation parisienne, une fois encore très amoindrie, va tenter de conforter sa première place au classement de L1 dans un Parc des Princes qui ne pourra pas accueillir de spectateurs. Et de l’autre, une équipe rennaise toujours très frustrée après sa défaite à Chelsea et ses invraisemblables erreurs d’arbitrage. Rennes, qui sera toujours privé de Eduardo Camavinga, pourra compter sur la plupart de ses titulaires qui devraient toutefois être émoussés après avoir joué une mi-temps à 10 contre les Blues en C1.

Regarder PSG-Rennes en streaming direct

Bien que favori, le Paris Saint Germain devra se méfier d’une formation bretonne qui est l’une des bêtes noires de Paris au Parc. La dernière victoire de Rennes à Paris remonte à mai 2018 et une victoire 0-2. Cette rencontre promet donc du grand spectacle et vaut le détour tant son issue est incertaine. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux clubs historiques de la L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce samedi soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club de la capitale ou des Rouge et Noir et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match PSG vs Rennes en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, smartphone ou même tablette.

Canal + propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par René Ruello et celle dirigée par Nasser al-Khelaïfi. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Pour ceux qui hésitent, il est même possible d’arrêter votre abonnement sans frais durant le premier mois ! Idéal donc pour ceux qui sont confinés chez eux ou en manque d’occupation ou qui souhaitent regarder en toute discrétion cette rencontre de la 10e journée du championnat de France qui sera arbitré par Benoit Bastien. L’homme en noir de 37 ans, qui a distribué 21 cartons jaunes et 3 cartons rouges en 5 matches de L1 cette saison, sera assisté Hicham Zakrani et Frédéric Haquette. Romain Delpech sera le quatrième arbitre. Enfin, Jérémie Pignard et Guillaume Paradis officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cliquez ici pour vous inscrire sur Canal+ et accéder au match PSG-Rennes