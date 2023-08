Vidéo : la Twittosphère se moque de l’élimination précoce de l’OM en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Hier soir, l’Olympique de Marseille recevait le Panathinaïkos pour le match retour des barrages de Ligue des Champions. Après avoir perdu sur la plus petite des marges (1-0) au match aller en Grèce, la victoire était obligatoire pour les Marseillais. L’OM tenait sa qualification jusqu’à la 90+8ème minute grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang mais une main dans la surface de Guendouzi a permis aux Grecs d’arracher les prolongations. Au terme des 120 minutes, les deux équipes ont dû se départager lors de la séance de tirs aux buts et c’est encore une fois Mattéo Guendouzi qui rate son tir, et offre par la même occasion, la victoire au Panathinaïkos. L’élimination dès le troisième tour de qualification de la Ligue des Champions et la soirée cauchemardesque de l’international français ont provoqué un bon nombre de réactions sur Twitter !