Fulham veut se faire prêter William Saliba ou Joachim Andersen

Pour ce dernier jour du mercato, Fulham cherche à renforcer sa défense après un début de saison compliqué avec 11 buts encaissés en 4 matchs de Premier League. Les pensionnaires de Craven Cottage chercheraient à se faire prêter un défenseur central.

La lanterne rouge du championnat se serait d'abord positionné sur Joachim Andersen, avant de commencer à explorer la piste William Saliba. En manque de temps de jeu avec Arsenal, où il n'a été pas encore disputé la moindre minute, le promu serait en pôle pour le récupérer selon le Telegraph. Fulham serait également sur la piste menant à Joachim Andersen, le défenseur de l'OL, qui pourrait être prêté dans les dernières heures du marché.

Looks like Fulham is the most likely destination for William Saliba, who can leave #AFC on loan.



There's still time today but there's currently not much optimism that a deal will be done with Leverkusen for Sead Kolasinac.