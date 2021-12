Discipline : Bamba Dieng lourdement sanctionné

Hier soir on jouait la 19e journée de Ligue 1. Et certains joueurs se sont distingués, mais pas vraiment à leur avantage. Entré en jeu à la mi-temps à Lorient, Sergio Ramos a réussi à recevoir deux cartons jaunes en moins de quatre minutes. Expulsé, l’Espagnol a écopé d’un seul match de suspension.

En revanche, la commission de discipline s’est logiquement montrée plus sévère à l’égard de l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un très vilain tacle contre Reims et expulsé six minutes seulement après son entrée en jeu, le Sénégalais a pris quatre matches de suspension, dont un avec sursis.

Communiqué de la commission de discipline :

«LIGUE 1 UBER EATS

Quatre matchs de suspension dont un match avec sursis

Bamba DIENG (Olympique de Marseille)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Jessy MOULIN (ESTAC Troyes)

Un match de suspension

Andreaw GRAVILLON (Stade de Reims)

Sergio RAMOS (Paris Saint-Germain)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 28 décembre 2021 à 0h00.

FRANSERGIO (FC Girondins de Bordeaux)

Jonathan GRADIT (RC Lens)

Massadio HAIDARA (RC Lens)

Christophe HERELLE (Stade Brestois 29)

Guillermo MARIPAN (AS Monaco)

Burak YILMAZ (LOSC Lille)»