Troyes : la déclaration hallucinante d’Adil Rami après la défaite contre Clermont

Battu par Clermont ce dimanche au Stade de l’Aube (0-2), Troyes n’a pas montré grand chose et s’est un peu plus enlisé vers la Ligue 2. Après la rencontre, l’ancien international français Adil Rami s’est désolidarisé et n’a pas hésité à pointer du doigt le comportement de ses coéquipiers au micro de Prime Video.

«Moi je m’en fous, j’ai 37, 38 piges et ma carrière elle est faite, a lancé le capitaine troyen. Et je sais même pas si je suis triste pour des joueurs qui baissent les bras pour la suite de leur carrière. Franchement, il va falloir qu’ils se remettent en question ! Moi je n’ai à juger personne, j’ai juste jugé que l’état d’esprit n’était pas bon et que la défaite était logique.»

