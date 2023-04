Ligue 1 : Toulouse fait tomber Montpellier, Reims tenu en échec par Brest, Clermont et Auxerre s’imposent à l’extérieur

Le traditionnel multiplex de Ligue 1 reprenait ses droits ce dimanche après-midi avec quatre rencontres au programme, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. On commence ce tour de France par le Stade de Reims, qui s’inclinait à domicile face au Stade Brestois. Le seul but du match était inscrit par l’ancien Niçois Pierre Lees-Melou, auteur d’une tête croisée sur le centre de Jérémy Le Douaron. Les nombreuses occasions rémoises étaient sauvées par l’impérial Marco Bizot, qui s’inclinait finalement contre Folarin Balogun sur penalty en fin de match. Reims n’est plus qu’à trois points de l’Europe, Brest est dépassé au classement par Auxerre.

Car oui, l’AJA, en déplacement sur la pelouse de François-Coty, s’était baladé face à l’AC Ajaccio. Tout se jouait lors du premier acte de cette rencontre avec d’abord, l’ouverture du score signée Birama Touré, qui reprenait parfaitement un ballon mal dégagé par les Corses pour crucifier Bnejamin Leroy. Ce dernier était ensuite surpris par la tête de Nuno Da Costa, qui s’offrait son 4e but de la saison sur le long centre d’Akim Zedadka. Enfin, Mickael Alphonse trompait son propre gardien à la suite d’un corner joué à deux. L’ACA reste avant-dernier de Ligue 1 et rate l’occasion de profiter du faux-pas troyen.

Troyes coule, Toulouse se relance

L’ESTAC, formation qui n’a plus gagné depuis le 2 janvier avec un succès à Strasbourg, recevait Clermont, qui pouvait revenir provisoirement à quatre points du top 10. Néanmoins, les hommes de Patrick Kisnorbo n’arrivaient à se sortir de cette mauvaise dynamique (12 matches sans victoire avant ce match) et subissaient la loi auvergnate. Cham reprenait un superbe centre en retrait de Jim Allevinah après une passivité défensive. Johan Gastien trouvait ensuite le petit filet sur un enroulé bien placé pour tromper Gauthier Gallon et prendre la 11e place à Montpellier, battu à domicile par Toulouse.

Dans ce derby de l’Occitanie entre le Téfécé et le MHSC, les hommes de Philippe Montanier en sortaient vainqueurs pour, eux aussi, dépasser la formation héraultaise. Thijs Dallinga débloquait d’abord la marque en première période avant de voir son coéquipier algérien Farès Chaïbi doubler la mise dans les dix dernières minutes. La réduction de l’écart dans la foulée d’Elye Wahi, pour son 13e but de la saison, ne changeait rien au sort de la rencontre. Fin de série pour Michel Der Zakarian, qui s’incline pour la première fois depuis son retour dans l’Hérault, Toulouse passe devant son adversaire de l’après-midi.

Les résultats complets de cet après-midi :

Ajaccio 0-3 Auxerre : Toure (3e), Da Costa (7e), El Idrissy (csc, 45+1e)

Montpellier 1-2 Toulouse : Wahi (88e) / Dallinga (31e), Chaïbi (85e)

Reims 1-1 Brest : Balogun (pen, 90e) / Lees-Melou (6e)

Troyes 0-2 Clermont : Cham (27e), Gastien (30e)