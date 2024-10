Ronaldinho bientôt à Angers

Non, Rnaldinho ne compte pas sortir de sa retraite à 44 ans. Mais le Brésilien, vainqueur de la Coupe du Monde 2002, va bel et bien débarquer à Angers et fouler la pelouse du stade Raymond-Kopa. Ce sera à l’occasion d’un match de gala qui opposera les légendes brésiliennes aux légendes françaises. Plusieurs anciennes gloires auriverdes seront présentes en plus de R10. À savoir Valdo (ex-PSG), Maicon (ex-Monaco) ou encore Sonny Anderson (ex-OL, OM, Monaco). Rendez-vous le 15 novembre prochain !

«Le vendredi 15 novembre, à 20h, se tiendra au Stade Raymond-Kopa la rencontre de gala organisée par Jogo Dos Famosos : le R10 Challenge. Ce match opposera les légendes de la sélection brésilienne et celles de la France. L’occasion pour vous de voir évoluer vos idoles d’antan, telles que Ronaldinho Gaúcho, Valdo, Maicon ou encore Sonny Anderson. Ce moment promet d’assister à un véritable spectacle. En plus de proposer une offre sportive exceptionnelle, une partie des bénéfices de cet événement sera reversée à des projets caritatifs soutenus par Ronaldinho. Ronaldinho est une véritable légende vivante au Brésil. Durant sa carrière, il a notamment évolué au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003, avant de faire des passages au FC Barcelone ou à l’AC Milan. Avec la sélection brésilienne, il a remporté la Coupe du Monde 2002. Enfin, à titre personnel, il a remporté le Ballon d’Or 2005. Ne manquez pas cet événement unique et réservez vite votre place au Stade Raymond-Kopa !», peut-on lire sur le site officiel du SCO.