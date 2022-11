Sénégal : Sadio Mané est officiellement forfait pour la Coupe du monde 2022 !

La suite après cette publicité

La sentence, tant redoutée par le Sénégal, est tombée. Sadio Mané (30 ans) ne disputera pas le Mondial qatari, prévu du 20 novembre au 18 décembre prochain. Présent en conférence de presse, ce jeudi soir, le médecin de la sélection sénégalaise l’a confirmé et a indiqué que le joueur allait même être prochainement opéré.

Annoncé forfait pour les premiers matches de cette Coupe du monde et absent de l'entraînement ouvert à la presse jeudi après-midi, à Lusail (Qatar), l'attaquant du Bayern Munich se trouvait, selon l'AFP, à Munich pour poursuivre ses soins. Si l'idée d'un retour pour le troisième match de poule, le 29 novembre contre l'Équateur, commençait à émerger dans la presse sportive, l'ancien buteur des Reds doit finalement renoncer.

Une opération à venir !

«Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact avec le club du Bayern Munich pour avoir les informations en primeur et dès le lendemain le club nous avait transmis les images de sa première IRM qu'il avait passé. Elle montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont convié à réexaminer le joueur et les images au sein du club, ce pourquoi je me suis déplacé le 10 et 11 novembre dernier», a tout d'abord déclaré le médecin des Lions de la Téranga avant d'officialiser la nouvelle.

«Il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution et pour savoir si il était possible, ou non, pour Sadio Mané de tenir sa place pour ce Mondial. Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde. Une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement». Une terrible nouvelle pour le joueur, le Bayern Munich et le Sénégal, orphelin de sa star avant de retrouver les Pays-Bas, l'Equateur et le Qatar, pays hôte, dans le groupe A.