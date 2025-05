Le Sénégal dévoile sa liste pour juin sans Sadio Mané

Le nouveau sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a communiqué ce mardi la liste des 26 joueurs retenus pour les rencontres amicales face à l’Irlande (le 6 juin à Dublin) et l’Angleterre (le 10 juin à Nottingham). La principale absence est celle de Sadio Mané, critiqué ces derniers mois par une partie des supporters sénégalais. Selon les premières indications, cette non-convocation serait en partie liée à une décision personnelle du joueur.

Le néo-international Assane Diao, toujours en convalescence, est également forfait. En revanche, on note la première convocation du jeune attaquant Idrissa Guèye (FC Metz), ainsi que les retours d’Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson, absents lors du dernier rassemblement en mars. Les cadres comme Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr et Édouard Mendy sont bien présents dans cette sélection.