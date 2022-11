Coupe du monde 2022, Sénégal : Sadio Mané va manquer les premiers matches

La suite après cette publicité

Sorti sur blessure le 8 novembre dernier lors d'une victoire 6-1 du Bayern Munich contre le Werder Brême, Sadio Mané (30 ans) était proche du forfait pour la Coupe du monde 2022. Finalement bien convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé malgré son pépin physique, l'ailier gauche doit encore revenir de sa blessure et cela aura une influence sur le parcours des Lions de la Téranga.

Alors que la compétition débute ce dimanche et que le Sénégal débutera le lendemain contre les Pays-Bas, Sadio Mané est déjà forfait pour ce match et manquera les premières rencontres de son équipe comme le révèle Sky Sports. «Nous devrons compter sur le fait de jouer les premiers matchs sans Sadio et de gagner sans Sadio car nous avons 25 joueurs en dehors de Sadio» a déclaré au média britannique Abdoulaye Sow, membre du conseil d'administration de la fédération sénégalaise.