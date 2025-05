Maroc : la liste de Walid Regragui avec Hakimi

À quelques mois d’une importante CAN à domicile, le Maroc continue sa préparation en vue de décrocher un titre continental qui lui échappe depuis 1976. Ce mardi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas Walid Regragui a dévoilé le nom des 23 joueurs retenus pour le rassemblement du mois de juin. Parmi eux, on retrouve trois joueurs de Ligue 1 : Achraf Hakimi (Paris), Eliesse Ben Seghir (Monaco) et Osame Sarhaoui (Lille).

La suite après cette publicité

À noter également les noms d’anciens joueurs du championnat de France comme Amir Richardsons ou encore Azzedine Ounahi, ainsi que celui de la star du Real Madrid, Brahim Diaz. Durant ce rassemblement, les Marocains disputeront deux rencontres amicales contre le Bénin et la Tunisie.