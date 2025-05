SPL : Laurent Blanc élu meilleur entraîneur de la saison

Manager d’une équipe d’Al-Ittihad sacrée championne d’Arabie saoudite, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux, de l’OL et du Paris Saint-Germain Laurent Blanc a fait coup double, en étant sacré meilleur entraîneur de la saison en Saudi Pro League.

Le Français a été élu entraîneur du mois de RSL en octobre, novembre et février, son équipe d’Al Ittihad ayant enchaîné 25 victoires, cinq nuls et seulement trois défaites. Laurent Blanc était nommé avec quatre autres managers : l’ancien marseillais Michel (Al Qadsiah), l’Allemand Matthias Jaissle (Al Ahly), l’ancien sélectionneur turc Fatih Terim (Al Shabab) et le local Saad Al Shehri (Al Ettifaq).