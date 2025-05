Maroc : petite intervention prévue pour Amine Adli

Ce mardi, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé une liste de 27 joueurs pour les matchs amicaux contre la Tunisie et le Bénin, prévus les 6 et 9 juin au Complexe sportif de Fès. Dans cette liste, on retrouve sans surprise les cadres du groupe tels qu’Achraf Hakimi (PSG), Yassine Bono (Al Hilal), Brahim Díaz (Real Madrid) ou encore Sofyan Amrabat (Fenerbahçe).

La suite après cette publicité

Dans le secteur offensif, le coach marocain a décidé de convoquer pour la première fois Maroan Sannadi (Bilbao). En revanche, les supporters auront noté l’absence d’Amine Adli. L’attaquant de 25 ans retrouve du rythme avec le Bayer Leverkusen depuis son retour de blessure il y a quelques mois. Selon nos informations, son absence est surtout due au fait qu’il va prochainement subir une petite intervention pour retirer des plaques posées lors de sa dernière blessure. Rien de grave donc, mais cela nécessitera quelques jours de repos.