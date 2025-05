Algérie : la liste des 29 de Vladimir Petkovic

La dernière trêve internationale de la saison se profile, avant la Coupe du Monde des Clubs. Si en France, les regards seront tournés vers le final four de la Ligue des Nations, les autres pays disputeront entre autres des matchs amicaux. C’est le cas de l’Algérie, qui défiera le Rwanda et la Suède les 5 et 10 juin. Et à quelques jours de ces rencontres, la liste de joueurs concoctée par Vladimir Petkovic a été dévoilée.

Pas de grande surprise dans ce groupe. Les habitués sont bien présents : Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Youcef Atal ou le Marseillais Ismaël Bennacer. Ces deux matches permettront au sélectionneur suisse de peaufiner son équipe, qui a terminé en tête de son groupe à la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations.