L’Eintracht Francfort a déjà plusieurs options pour remplacer Hugo Ekitike

A 23 ans, Hugo Ekitike a déjà connu des hauts et des bas dans sa jeune carrière. Révélé sous le maillot du Stade de Reims, il a ensuite passé un cap important en rejoignant le PSG en 2022. Un transfert qui était peut-être arrivé trop tôt. Ou il s’agissait simplement d’un rendez-vous manqué. Quoi qu’il en soit, après une saison, les pensionnaires du Parc des Princes ont tout fait pour le pousser vers la sortie, si possible du côté de l’Eintracht Francfort avec lequel les dirigeants parisiens traitaient pour Randal Kolo Muani. Mais Ekitike a refusé et a passé six mois au trou. En janvier 2024, il a finalement signé à Francfort. Après six mois à se retaper physiquement (16 matches, 4 buts, 2 assists), il a ensuite retrouvé son meilleur niveau.

La suite après cette publicité

L’an dernier, il a effectivement marqué 22 buts et délivré 12 assists en 48 matches. Forcément, cela a éveillé l’intérêt de plusieurs écuries. Chelsea, Arsenal ou encore Manchester United ont pris la température. Ces dernières semaines, c’est surtout Newcastle qui s’est le plus manifesté. L’idée était d’en faire le successeur d’Alexander Isak, en cas de départ de ce dernier à Liverpool. Sauf que les Magpies avaient surtout pour priorité de garder le Suédois. Pour cela, ils ont refusé les approches des Reds et ont fixé un prix record. Dans le même temps, le club de la Mersey a finalement décidé d’avancer ses pions pour…Hugo Ekitike. Hier, nous vous avons révélé sur notre site qu’un accord a été trouvé entre le Français et Liverpool. Il reste à trouver un accord de club à club.

La suite après cette publicité

Quelques noms circulent ici et là

Mais les Allemands demandent entre 80 et 100 M€ pour l’ancien du PSG, qui leur rapportera gros. Il y aura malgré tout un pourcentage à la revente à verser au club français. Quoi qu’il en soit, cela fera une belle enveloppe pour l’Eintracht Francfort afin de potentiellement se renforcer. L’hiver dernier, l’écurie de Bundesliga a misé sur Elye Wahi. Mais l’ancien de l’OM n’a pas encore été à la hauteur des attentes. Cet été, les Allemands ont également mis 23 M€ pour s’offrir Jonathan Burkardt. «L’international allemand rejoint Francfort avec effet immédiat, où il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2030. Le joueur de 24 ans quitte le 1. FSV Mainz 05, club de Bundesliga, pour rejoindre le club participant à la Ligue des Champions», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Sky Germany avait expliqué que les Allemands pouvaient aligner un seul attaquant ou jouer à deux offensifs, avec Ekitike et donc Burkardt. Si certains estiment de l’autre côté du Rhin que Francfort ne recrutera plus à ce poste, d’autres assurent qu’ils souhaitent toujours se renforcer avec le départ probable du Français. Comme révélé sur notre site il y a quelques semaines, le profil de Georges Mikautadze (OL) est apprécié en interne. Les Gones ne sont pas vendeurs pour le moment. Il reste à savoir comment ils réagiraient en cas d’offre intéressante. Parmi les autres noms cités, ceux de Rasmus Hojlund (MU) et Joshua Zirkzee (MU). Ces opérations auraient été facilitées si Ekitike avait rejoint les Red Devils. Entre les joueurs déjà là et ceux suivis, le club allemand a plusieurs options.