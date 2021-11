PL : Mohamed Salah élu joueur du mois d'octobre

La suite après cette publicité

Auteur de cinq buts et quatre passes décisives en quatre matches de championnat avec Liverpool, avec notamment une performance XXL contre Manchester United (3 buts, 1 caviar), Mohamed Salah a été élu joueur du mois d'octobre en Premier League. L'Egyptien a en effet été préféré à Ben Chilwell, Maxwel Cornet, Phil Foden, Tino Livramento, Aaron Ramsdale, Declan Rice et Youri Tielemans.

Vraiment en feu ces dernières semaines, le joueur de 29 ans succède donc à Cristiano Ronaldo, sacré en septembre dernier, et Michail Antonio de West Ham qui avait remporté ce prix en août.

There could only be one winner...@MoSalah is your @EASPORTSFIFA Player of the Month 🇪🇬👑#PLAwards pic.twitter.com/RRfJDVz8ke