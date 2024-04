Le président du HAC charge violemment le PSG

Quatorzième de Ligue 1 et toujours en pleine lutte pour le maintien après son nul arraché à Lens (1-1), le HAC n’a pas forcément apprécié le large turnover opéré par le Paris Saint-Germain, ce samedi, soir, face à Clermont, concurrent direct de la formation normande dans cette bataille pour rester dans l’élite du football français. Au cours d’un échange accordé au quotidien L’Equipe, Jean-Michel Roussier, le président du Havre, n’a ainsi pas pu cacher sa frustration alors que les Auvergnats ont finalement ramené un précieux point du Parc des Princes. «C’est l’expression d’un immense mépris pour le Championnat de France», a notamment confié le dirigeant des Ciel et Marine avant de détailler sa colère.

«Je me suis fendu d’un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du Championnat de France. Apparemment tout ça est validé par beaucoup de monde. C’est se foutre de la gueule du monde». Pour rappel, le HAC pointe, à l’heure où nous écrivons ces lignes, sept longueurs devant les Clermontois. Interrogé sur la sortie fracassante du boss havrais, Pascal Gastien, l’entraîneur du Clermont Foot, n’a de son côté pas souhaité s’étendre. «Je ne vais pas répondre à cette question. Il dit ce qu’il veut. On est vraiment désolé, voilà ce qu’on peut lui dire, on préférerait qu’il ait la grosse équipe (ironique). Ce sont des réflexions qui ne ressemblent à rien du tout. C’est comme ça. On peut rétorquer qu’ils avaient besoin d’être en confiance avant le match de Barcelone, on peut dire tout et l’inverse. Il dit ce qu’il veut, ce genre de réflexion ne m’intéresse pas trop».