Les 3 conditions pour que Zinedine Zidane signe à l’OM

Zinedine Zidane et l’OM, c’est une histoire d’amour qui n’a jamais eu lieu. Enfant de la Castellane, la légende des Bleus n’a jamais caché son amour et son attachement pour Marseille sans jamais y avoir joué. Du côté des supporters, il a également une place importante dans leur cœur. Et depuis qu’il est entraîneur, ZZ est souvent évoqué du côté de l’OM pour commencer une histoire quasi-inévitable. Pour autant, pour l’instant, le destin du triple vainqueur de la Ligue des Champions (en tant que coach) n’a jamais été lié à celui du club phocéen.

Ces derniers jours, après la démission de Marcelino, la presse espagnole a annoncé que Pablo Longoria avait tenté de faire venir ZZ en tant que coach. Mais le technicien de 51 ans a refusé cette proposition. Selon le Mundo Deportivo, Zizou n’est pas convaincu par le projet de l’OM qu’il juge pas suffisamment bon pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. Mais le média espagnol précisait aussi que l’idée d’entraîner l’OM reste toujours dans un coin de la tête du principal concerné.

Une enveloppe de 300 millions garantie

Une information confirmée ce jeudi après-midi par France Bleu. En effet, la radio française annonce que Zidane a donné son accord à l’Arabie saoudite, il y a quelques semaines. En cas de rachat de l’OM par l’AS (une rumeur qui existe depuis plusieurs années), l’ancienne légende du Real Madrid acceptera de devenir le manager général du club phocéen. L’ambition saoudienne permettra ainsi à l’OM d’avoir de très grands moyens et donc à Zidane de faire ce qu’il veut notamment au niveau du… recrutement. C’est une autre condition fixée par ZZ. Selon France Bleu, il souhaite s’occuper totalement du recrutement et l’Arabie saoudite lui a même garanti une enveloppe de 300 millions. Rien que ça.

Enfin, autre critère, si évidemment l’OM doit d’abord être vendu par Frank McCourt pour que les Saoudiens débarquent enfin au club, Zidane rêve aussi toujours de l’équipe de France. Il espère toujours reprendre l’équipe après le mandat de Didier Deschamps, qui se termine en 2026. Il faudra donc qu’il ne soit pas sélectionneur des Bleus pour pouvoir rejoindre l’OM. Mais selon France Bleu, le club du sud de la France est clairement une option pour le Ballon d’Or 1998. Il faut désormais que les planètes s’alignent.