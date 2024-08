Ligue 1 : le compte X de DAZN suspendu !

Disons qu’on a connu de meilleurs débuts pour un diffuseur du championnat de France, et c’est un euphémisme. Largement critiqué par la communauté du ballon rond en France, en partie pour ses tarifs prohibitifs et ses choix, comme celui de supprimer le multiplex du dimanche ou de couvrir certains matches depuis une cabine, DAZN doit encore composer avec un caillou dans la chaussure.

Depuis plusieurs jours, le Netflix du Sport fait l’objet d’un boycott massif sur X, lancé par une vague d’internautes via un hashtag. De nombreux suiveurs de la Ligue 1 ont ainsi appelé à signaler le compte de la plateforme de streaming, et ils ont obtenu gain de cause. À quelques heures du lancement de la saison avec le match Le Havre - PSG (20h45), le compte de DAZN a en effet été suspendu. Ce qui complique les choses pour faire la promotion de son produit…