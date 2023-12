L’improbable échange envisagé par Man Utd pour se débarrasser de Jadon Sancho

C’est ce qui s’appelle boire le calice jusqu’à la lie. Annoncé comme un futur crack lors de son passage chez les jeunes à Manchester City puis révélé sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho n’est plus que l’ombre de lui-même depuis son retour en Angleterre. En délicatesse depuis son arrivée chez les Red Devils à l’été 2021, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) est devenu au fil des mois persona non grata à Manchester. Boudé par Erik Ten Hag depuis leur querelle au mois d’août, l’ailier de 23 ans est coupé du reste du monde à Old Trafford à tel point qu’il n’a plus accès aux infrastructures de l’équipe première.

En outre, un départ cet hiver est plus que jamais d’actualité pour le Londonien. Et à en croire les indiscrétions du Sun ce jeudi, le club mancunien a trouvé la parade pour se débarrasser de son joueur. Selon le média britannique qui relaye les propos de BILD, Manchester United envisage d’inclure dans la transaction Jadon Sancho en vue de s’attacher les services de Donyell Malen, poussé vers la sortie à Dortmund. Un échange improbable sur le papier qui pourrait faire les affaires de l’Anglais, sans doute motivé à l’idée de rallier le Bas-Rhin pour relancer une carrière à l’arrêt.