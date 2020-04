Exclu FM : Orléans a séduit Mohamed Benouahab

L'US Orléans a mis le grappin sur Mohamed Benouahab (14 ans). Ce polyvalent milieu offensif, rapide et technique, aime provoquer ses adversaires balle au pied et multiplier les courses. Son profil a tapé dans l’œil de Cyril Carrière, directeur du centre de formation de l'USO, qui en a fait une priorité.

Pensionnaire du Pôle Espoir de Castelmaurou, le jeune homme, passé par Colomiers et Balma, a choisi de privilégier l'option orléanaise, et ce, alors qu'il disposait d'autres propositions en provenance des Girondins de Bordeaux, de Toulouse et de l'OGC Nice notamment. Belle prise.