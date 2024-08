ASSE : rebondissement pour Mahmoud Bentayg

Arrivé l’été dernier à Saint-Étienne en provenance du Raja Casablanca, Mahmoud Bentayg a disputé 23 matches de L2 et de barrage avec l’ASSE et a même marqué un but contre l’AJ Auxerre. S’il a contribué à la montée stéphanoise en Ligue 1, le latéral gauche marocain de 24 ans est sur le départ.

Comme nous vous le révélions hier, il est arrivé ce mardi au Caire en Égypte pour discuter des modalités d’une possible arrivée du joueur en prêt avec option d’achat au Zamalek. Mais l’intérêt égyptien pour le joueur a suscité la curiosité et la convoitise de trois clubs qui sont prêts à chiper Bentayg au nez et à la barbe du club cairote. Selon nos informations, un club de Ligue 1, un club marocain et une formation de première division de Suisse ont contacté l’entourage du joueur pour connaitre les modalités d’un possible transfert.