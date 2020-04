L' AS Roma veut conserver Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan

Tous les deux prêtés par Manchester United et Arsenal à l'AS Roma, Chris Smalling (30 ans) et Henrikh Mkhitaryan (31 ans) ont retrouvé des couleurs. Entrant tous deux dans les plans de Paulo Fonseca, ils pourraient porter le maillot des Giallorossi un peu plus longtemps. D'après les informations du Corriere dello Sport, le club de la capitale italienne a déjà trouvé un accord pour que les deux joueurs puissent terminer la saison même si celle-ci s'achève après le 30 juin, date de fin des deux prêts.

Les négociations seront moins évidentes pour garder les deux joueurs puisque Arsenal et Manchester United réclament des sommes avoisinant les 20 millions d'euros. Conscient de l'importance de Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan au sein du groupe romain, le club de la Louve est donc en train de négocier pour essayer de diminuer la note afin de conserver deux éléments qui se sont bien relancés après des saisons galères.