Jordi Alba se dirige vers l’Inter Miami

Libre de s’engager où il le souhaite depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Jordi Alba a l’embarras du choix : poursuivre sa carrière en Europe ou se laisser tenter par un nouveau challenge hors du vieux continent. Et selon Sport, l’arrière gauche âgé de 34 ans semble avoir tranché !

Emballé à l’idée d’évoluer aux côtés de ses anciens coéquipiers, Sergio Busquets et Lionel Messi, Jordi Alba prendrait la direction de la Major League Soccer et de l’Inter Miami, propriété de David Beckham. Alors que les pourparlers entre la franchise américaine et l’international espagnol sont engagés depuis plusieurs jours, les négociations salariales seraient sur le point d’aboutir. Si l’information vient à se confirmer dans les prochaines heures, l’homme aux 93 sélections avec la Roja aura la lourde tâche de permettre au club floridien de relever la tête après une triste dernière place cette saison en Conférence Est.

