Ces stars passées par la Ligue 1 que l'on a totalement oubliées

Messi, Neymar et Mbappé composent cette saison l'attaque du Paris Saint-Germain. On a rarement vu un trident aussi fort sur le papier dans notre championnat domestique, et surtout aussi populaire à travers le globe. Bien sûr d'autres grandes stars sont venues fouler les pelouses françaises. De Zlatan Ibrahimovic, à Dimitar Berbatov, en passant par Jean-Pierre Papin pour les plus anciens, de grands joueurs ont brillé en Ligue 1.

Même si pour la plupart des stars qui ont joué ici, le championnat français était surtout un moyen de débuter et lancer une grande carrière, certains ont voulu se relancer en acceptant un challenge dans l'hexagone. Et pour quelques uns, l'opération s'est révélée être une erreur. Pire, leurs noms ont disparu de nos mémoires...

Monaco, terre d'accueil pour les stars

Celui qui illustre le mieux ce point est peut-être Patrick Kluivert. Car le grand attaquant néerlandais est venu faire une courte pige en fin de carrière du côté de Lille, avant de raccrocher les crampons. Une saison que beaucoup ont oublié. Chritian Vieri est lui aussi venu essayer de rebondir en Ligue 1, mais à l'AS Monaco. Pour lui non plus, le succès n'a pas été au rendez-vous. Il est vite rentré chez lui en Italie, après avoir passé une année difficile, surtout marquée par les blessures.

Javier Saviola a également porté le maillot monégasque, mais n'a pas vraiment eu plus de réussite. À l'inverse de Yaya Touré qui s'est lui servi de ce passage en Principauté comme d'un tremplin. Ces trois derniers noms ont comme point commun d'avoir fait une seule saison en Ligue 1 et au même endroit : Monaco. Une terre d'asile pour les grands joueurs qui veulent se relancer, ou un terreau fertile pour les jeunes pousses qui cherchent à briller au soleil. À l'image aujourd'hui d'un Cesc Fàbregas, arrivé sur le Rocher en 2019, ou d'un Kylian Mbappé acheté à l'été 2017.

Pour plus d'informations et si vous souhaitez avoir encore plus de noms, ainsi que leur histoire en Ligue 1, rendez-vous dans la vidéo en haut de l'article.