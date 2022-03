Florian Maurice tacle l'OL pour Bruno Genesio

Quatrième de Ligue 1 et toujours en lice en UEFA Europa Conference League, le Stade Rennais vit une belle saison sous l'impulsion de Bruno Genesio. Un technicien que Florian Maurice, qui l'avait déjà connu à l'OL, est allé chercher. Et le directeur technique breton ne regrette pas son choix comme il l'a confié à RMC Sport ce mardi.

«Non! Il ne me surprend pas parce que je le connais depuis très longtemps. Quand je le fais venir, j'imagine que ça peut se passer comme ça car à l'origine, c'est un formateur. Il a été joueur professionnel. Il a été dans des staffs techniques depuis plus de 20 ans. Il a côtoyé un grand nombre d'entraineurs avec lesquels il a pioché des expériences, des idées dans la gestion des entrainements et du groupe. Il ne me surprend pas et je suis très content de ce qu'il fait aujourd'hui». Maurice est aussi revenu sur les critiques subies à Lyon par Genesio. «Je suis très heureux pour lui car il mérite ce qui lui arrive. Même les résultats qu'il a eus à Lyon ont été très bons. Malheureusement, il a été décrié très rapidement, même quasi immédiatement lorsqu'il a pris l'équipe première. Je trouve que c'est un délit de faciès tout ce qui s'est passé car les résultats étaient là. Il a su remplir les objectifs fixés quasiment à chaque fois», a-t-il lancé alors que Rennes se déplace à Lyon dimanche.