Rennes - OM : les compositions officielles

La treizième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un joli duel entre le Stade Rennais et le Stade de Reims. A domicile, les Bretons s’articulent dans un 4-4-2 avec Gauthier Gallon dans les cages derrière Guela Doué, Warmed Omari, Jeanuël Belocian et Adrien Truffert. Enzo Le Fée et Baptiste Santamaria constituent le milieu de terrain avec Benjamin Bourigeaud et Désiré Doué dans les couloirs. Devant, Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier sont associés.

De leur côté, les Phocéens s’organisent dans un 3-5-2 avec Pau Lopez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Bamo Meïté, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi en défense avec Jonathan Clauss et Michael Murillo comme pistons. Le milieu de terrain est composé de Bilal Nadir, Jean Onana et Jordan Veretout. Devant, Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang sont associés.

Les compositions

Stade Rennais : Gallon - G. Doué, Omari, Belocian, Truffert - Bourigeaud, Le Fée, Santamaria, D.Doué - Kalimuendo, Terrier

Olympique de Marseille : Lopez - Meïté, Gigot, Balerdi - Clauss, Nadir, Onana, Veretout, Murillo - Vitinha, Aubameyang