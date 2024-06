Real Madrid : la prédiction de Zidane pour Kylian Mbappé

Après l’Euro 2024 avec l’équipe de France, Kylian Mbappé (25 ans) va enfin s’envoler vers le Real Madrid et découvrir le Championnat d’Espagne. Avant d’être reçu, le capitaine des Bleus a d’ores et déjà été salué par ses anciens coéquipiers et par les légendes du club merengue, à l’image de Roberto Carlos.

Zinédine Zidane (51 ans), légende de l’équipe de France et du Real Madrid, s’est également exprimé sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et, selon lui, cela sera du très lourd pour la Casa Blanca : «Il est là, il est en place. Il va marquer l’histoire, et je pense qu’il va dépasser tout le monde», a lâché le Ballon d’Or 1998 au micro de Téléfoot.