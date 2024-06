L’OM fixe ses conditions au Genoa pour Vitinha

Où jouera Vitinha lors de l’exercice 2024-2025 ? Pour l’heure, l’attaquant portugais (10 sélections, 4 buts) est un joueur de l’Olympique de Marseille. Recrue la plus chère de l’histoire olympienne, le natif de Cabeceiras de Basto s’apprête, en effet, à reprendre le chemin de La Commanderie après un prêt de quatre mois du côté du Genoa. Sous les couleurs d’Il Grifone, l’ancien buteur de Braga a d’ailleurs retrouvé quelques sensations malgré des statistiques assez maigres (2 buts en 9 rencontres) et une blessure au début du mois d’avril.

«J’ai senti que le Genoa pouvait être le bon choix pour me retrouver et c’est ce qui s’est passé. Je traverse la période la plus difficile de ma vie, mais j’y fais face aussi grâce à l’aide du club. Il reste encore neuf matchs, mais je veux rendre la pareille à Genoa. Au Genoa, j’ai trouvé le vrai Vitinha mais le choix ne dépend pas de moi. À la fin de la saison, les deux clubs se rencontreront et discuteront de mon avenir car le prêt sera jusqu’en juin», assurait d’ailleurs le numéro 9 il y a quelques semaines.

L’OM préfère une vente définitive !

Séduit par son rendement, le club de Ligurie serait, aujourd’hui, disposé à poursuivre l’aventure avec le droitier d’1m78. Dans cette optique, La Provence indique, ce samedi, que des discussions ont actuellement lieu entre les différentes parties pour dresser les contours d’un nouveau contrat de courte durée. Si l’intéressé ne serait pas contre l’idée de continuer chez les Rossoblu et que l’OM n’est, de son côté, pas contre un départ cet été, la nature d’un possible deal reste, malgré tout, à définir.

En effet, d’après les dernières indiscrétions du média local, le Genoa - qui n’a pas souhaité (pu) lever l’option d’achat de 25 millions d’euros - souhaiterait obtenir un nouveau prêt et c’est bien là que le bât blesse. En quête de liquidités et bien décidé à enflammer le mercato estival, l’OM n’envisagerait pas autre chose qu’un transfert définitif pour celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 dans la cité phocéenne. Le Genoa est donc prévenu : la tâche s’annonce complexe pour convaincre les hautes sphères marseillaises d’accepter un autre prêt sec…