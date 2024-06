Une ex-star bavaroise cartonne la gestion des entraîneurs au Bayern

Si l’arrivée de Vincent Kompany aux commandes du Bayern Munich a mis fin à un interminable feuilleton, force est de constater que le club bavarois n’a pas connu une immense réussite dans le choix de ses entraîneurs au cours des trois dernières années. Outre les millions déboursés pour payer les indemnités, les primes de départ et les salaires des coachs sortants, la valse des entraîneurs en Bavière a porté un coup fatal à l’image du Rekordmeister, pourtant réputé pour sa stabilité au plus haut niveau. C’est surtout le traitement réservé aux derniers techniciens passés sur le banc munichois, à savoir Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann, qui a eu le don de faire bondir de sa chaise Owen Hargreaves.

«Ce qui est arrivé à Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel n’est pas le Bayern Munich. Ce n’est pas comme ça que vous traitez les entraîneurs. Ce sont deux très bons entraîneurs allemands. Je suis sûr que les derniers entraîneurs auraient fait du bon travail avec plus de temps», a déclaré l’ancien joueur du Bayern pour BILD.