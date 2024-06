INEOS et Jim Ratcliffe veulent vendre l’OGC Nice !

En février dernier et après plusieurs retournements de situation, l’homme d’affaires britannique Sir Jim Ratcliffe a acquis 27,7% des parts de Manchester United, le dernier huitième de Premier League. Pour se payer une partie du mythique club anglais, celui qui est également le patron de l’OGC Nice a déboursé environ 1,4 milliard d’euros. Le groupe pétrochimique britannique est donc maintenant propriétaire de deux clubs européens, après avoir racheté les Aiglons en 2019… et cela pose un sérieux problème.

La suite après cette publicité

Face à l’accumulation des multipropriétés de clubs, l’UEFA a pris des mesures drastiques en interdisant à un propriétaire de posséder deux clubs évoluant dans les mêmes compétitions européennes. Avec la qualification de Manchester United en Ligue Europa, après sa victoire en FA Cup, l’OGC Nice, 5e de Ligue 1, évoluera dans la même compétition la saison prochaine. RedBird Capital, propriétaire de Toulouse et de l’AC Milan, avait bénéficié d’un passe-droit pour une saison, ce qui devrait être aussi le cas pour MU et Nice, mais l’UEFA va se montrer encore plus strict pour la saison 2025-26.

À lire

Le message émouvant de Florian Maurice après son départ du Stade Rennais

Les droits télés inquiètent aussi INEOS

En ce sens, The Independent informe que le groupe INEOS souhaite se séparer de l’OGC Nice. Les démarches n’en sont qu’à leurs débuts, mais plusieurs sources affirment que le groupe britannique est ouvert à la vente du club français pour cette raison de multipropriété, mais aussi, car il souhaite se concentrer pleinement sur le développement de Manchester United, qu’il a eu du mal à acquérir. Un véritable coup dur pour le Championnat de France.

La suite après cette publicité

D’autant plus que le média britannique ajoute que l’effondrement du marché des droits télévisuels de la Ligue 1 complique grandement les choses et inquiète les actionnaires anglais, qui auraient déjà revu à la baisse leurs prévisions de recettes liées aux droits TV. Pour INEOS, il s’agirait donc d’un moment opportun pour acheter un club avec un énorme potentiel en France et en Europe. L’OGC Nice, qui vient d’entrer dans une nouvelle ère avec l’arrivée de Franck Haise et Florian Maurice, n’a pas souhaité commenter l’information auprès de l’Independent.