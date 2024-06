Franck Haise et Florian Maurice débarquent à l’OGC Nice

Franck Haise et le RC Lens, c’est fini, place à l’OGC Nice qui verse une petite indemnité dans ce transfert. Après 4 ans à diriger l’équipe première des Sang et Or, le technicien de 53 ans rejoint les Azuréens pour un nouveau défi dans sa carrière d’entraîneur encore jeune. Il ne s’agit que de sa seconde expérience sur le banc d’une équipe professionnelle après Lens. L’information vient d’être officialisée par le Gym sur ses réseaux sociaux.

Ce n’est pas tout, puisque comme prévu, Florian Maurice débarque en même temps après son départ du Stade Rennais. « L’OGC Nice est heureux d’annoncer les arrivées de Florian Maurice (Directeur sportif) et Franck Haise (entraîneur)», explique le communiqué niçois. C’est le début d’une nouvelle aventure dans laquelle Haise se sait attendu, tout comme son directeur sportif.

Une nouvelle page à écrire pour Haise et pour Nice

La tâche ne sera pas forcément simple. Déjà parce qu’il est toujours difficile de confirmer après une telle réussite. Aussi, l’actionnaire INEOS laisse assez peu de visibilité sur le projet de l’OGC Nice. Et puis il reste à savoir comment fonctionnera le duo que le coach formera avec Florian Maurice. Tant de questions que seul l’avenir peut régler.

L’entraîneur natif de Mont-Saint-Aignan aura également des objectifs au moins aussi élevés qu’à Lens. Arrivé en 2017 dans le Nord pour prendre en main la réserve, il avait été intégré au staff de l’équipe première, avant d’être nommé à la place de Philippe Montanier. En 4 ans, il sera parvenu à des exploits majuscules en faisant mieux que maintenir les Artésiens en Ligue 1, atteignant la Ligue des Champions cette saison.