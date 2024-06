Real Madrid : Rodrygo envoie un premier message fort à Kylian Mbappé !

Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo, Endrick et désormais Kylian Mbappé… Voici le nouveau visage offensif du Real Madrid pour la saison 2024-2025. Une attaque de feu suscitant d’ores et déjà quelques interrogations, notamment au niveau de la hiérarchie et du temps de jeu de chacun. Comment Carlo Ancelotti va-t-il gérer toutes ces stars ? Quel sera le rôle de l’international tricolore sous la tunique merengue ? Les egos ne vont-ils pas venir enrayer l’incroyable dynamique du Real Madrid, fraîchement auréolé de la 15e Ligue des Champions de son histoire ? Autant de questions alimentant, à l’heure actuelle, les débats. Interrogé à ce sujet, Endrick - qui s’apprête à quitter Palmeiras pour rejoindre la capitale espagnole - avait de son côté affiché son enthousiasme à l’idée d’évoluer aux côtés du champion du monde 2018.

«L’avoir avec Vinicius dans la même équipe est incroyable, mais je sais que cela demandera beaucoup de travail de ma part pour me maintenir au même niveau. Mbappé est un joueur incroyable. Je pense que ça a toujours été un rêve de jouer avec lui et maintenant ça va se réaliser. Je suis très heureux et j’espère que ce sera une belle histoire», avait ainsi assuré la jeune pépite auriverde dans un entretien accordé à la RTVE. Des propos élogieux alors que le Brésil s’inquiète pour le temps de jeu de sa nouvelle star. Si le crack de Taguatinga accueille donc positivement l’arrivée de KM7, quid d’un certain Rodrygo ? En effet, avec l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, nombreux sont les observateurs à se préoccuper de l’avenir du Brésilien de 23 ans.

Rodrygo n’a pas peur de Mbappé !

Pour beaucoup, ce dernier pourrait ainsi être relégué sur le banc et voir son temps de jeu diminué malgré des performances plus qu’honorables ces derniers mois. Présent face aux micros des médias brésiliens, l’ancien joueur de Santos - qui s’apprête à disputer la Copa America avec le numéro 10 sur le dos - a pourtant assuré qu’il n’était pas inquiet. «Il est possible de jouer tous ensemble. Je pense qu’Ancelotti trouvera un moyen. Les bons joueurs doivent jouer ensemble», a ainsi lancé l’international brésilien (22 sélections, 5 buts) dans des propos rapportés par AS. Confiant, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 espère donc profiter du management de son entraîneur pour continuer à disposer d’un rôle prégnant au sein de cet effectif.

Relancé sur l’arrivée d’Endrick, le droitier d’1m74 a d’ailleurs assuré qu’il mettrait tout en œuvre pour que l’harmonie règne. «Il est très mature pour son âge. On le sent en parlant avec lui et sur le terrain, on le voit. Pour moi, c’est déjà un plaisir de pouvoir jouer avec lui, de pouvoir l’aider d’une manière ou d’une autre. Au Real Madrid, je l’aiderai, tout comme Vini l’a fait avec moi». Un discours optimiste malgré les récentes déclarations de José Félix Diaz, un des pontes de Marca, assurant que l’avenir de l’attaquant de la Canarinha demeurait, à ce jour, très incertain. « La porte de sortie est toujours ouverte. Sa volonté de rester n’est pas totalement scellée. Manchester City est là, je sais que Guardiola l’a appelé. Il n’est pas à l’aise », avait notamment lancé le journaliste espagnol, très proche du club madrilène…