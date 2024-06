L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid inquiète fortement le Brésil…

Sur le papier, tout était prévu depuis plusieurs mois. Dès le 7 janvier dernier, nous vous annoncions que Kylian Mbappé allait bien rejoindre le Real Madrid. Quelques mois plus tôt, la Casa Blanca s’était également assuré les services de la pépite brésilienne de Palmeiras, Endrick. Un renfort dont l’arrivée dans la capitale espagnole est prévue en juillet prochain, lorsqu’il atteindra sa majorité. Cependant, même si tout était calé, l’annonce de la venue de Mbappé à Madrid a créé un véritable tremblement de terre. Au Brésil, les médias avaient beau savoir qu’Endrick allait rejoindre un effectif merengue très fourni en attaque, l’officialisation d’hier soir a logiquement provoqué une réaction d’inquiétude vis-à-vis du jeune international auriverde (4 sélections, 2 buts).

La suite après cette publicité

Récemment interrogé sur la concurrence de Mbappé et des autres Merengues, Endrick assurait n’avoir aucun problème avec ça. «Dans un groupe gagnant, aucun joueur ne constitue une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours rechercher les meilleurs à tous les postes. Être aux côtés de grands joueurs et être en concurrence pour un poste avec eux ne fera que me faire progresser, atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants.» Mais dans son pays, les interrogations fusent. Tout simplement parce que le soleil Mbappé a totalement éclipsé Endrick.

À lire

Real Madrid : le maillot de Kylian Mbappé disponible mercredi

Mbappé éclipse Endrick

« La confirmation de la signature a complètement éclipsé celle d’Endrick. Elle a également affecté la campagne du club pour que Vinicius Junior soit élu meilleur joueur du monde (Ballon d’Or, ndlr). Même le fait de remporter la 15e Ligue des Champions a été relégué au second plan dans la presse européenne », rapporter R7 Esportes qui a également précisé que Endrick avait demandé à porter le numéro 9. Demande rejetée par la Casa Blanca qui l’a gardé au chaud pour Mbappé, en attendant que le numéro 10 se libère. Voir un Mbappé plus expérimenté et champion du monde prendre toute la lumière face à un jeune de 17 ans n’est pas une surprise non plus. Sauf qu’au Brésil, tout le monde se demande si cet embouteillage offensif qui se profile à Madrid pour Endrick risque de freiner son ascension fulgurante.

La suite après cette publicité

Pour preuve, lorsque les médias évoquent le futur casse-tête tactique de Carlo Ancelotti avec toutes ces stars, Endrick est rarement mentionné comme un élément clé d’une équation où figurent Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo, voire même Jude Bellingham. De quoi forcer l’ex-star de Palmeiras de revoir ses plans ? « Pour beaucoup, avec Mbappé dans l’équipe, il ne restera plus de place pour Endrick dans le onze de départ. Même Rodrygo, une star confirmée de l’équipe, serait menacé de perdre sa place dans le onze. Ce n’était pas le souhait d’Endrick, ni celui du Real Madrid, mais il est possible que l’ancien joueur de Palmeiras soit intégré au Real Madrid B », écrit le Jornal de Brasilia. Sauf que le clan Endrick a clairement fait savoir que ce n’était pas le plan. Affaire à suivre…