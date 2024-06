Real Madrid : le casse-tête Mbappé commence pour Carlo Ancelotti

Les derniers jours ont été simplement historiques au Real Madrid. Non pas que la Maison Blanche n’ait pas l’habitude de remporter la Ligue des Champions, mais leur quinzième sacre dans la compétition, survenu samedi, enchaîné à la signature de Kylian Mbappé lundi, a de quoi faire fantasmer plus d’un club. En ce sens, les Merengues vont réserver un accueil tout à fait spécial au Bondynois. Outre une présentation devant un Santiago-Bernabéu qui risque d’être blindé au terme de l’Euro en Allemagne, ce dernier devrait également être le fer de lance de l’attaque madrilène rutilante des prochaines saisons. En ce sens, le casse-tête tactique a déjà commencé pour Carlo Ancelotti.

La retraite de Toni Kroos ouvre une porte pour les Galactiques 2.0

En effet, les choix tactiques du technicien italien suite à l’arrivée de son futur numéro 9 interrogent. Trottant dans plusieurs têtes depuis quelques mois déjà, cette question revient forcément à la une suite à l’officialisation de l’arrivée du joueur de 25 ans. Au top de sa forme et auteur de 44 buts en 48 rencontres dans une saison cataloguée comme mauvaise de sa part, le Français part forcément dans la peau d’un titulaire. Dès lors, s’appuyant sur une équipe déjà parfaitement huilée, il faut savoir qui fera les frais de l’arrivée reluisante du Bondynois. Et à cette question, plusieurs réponses possibles et aucune qui ne plaît complètement…

L’une des seules portes d’entrée pour voir toutes les stars sur le pré réside dans la retraite de Toni Kroos. En s’appuyant sur le départ de l’Allemand, Carlo Ancelotti pourrait alors aligner un 4-3-3 digne des plus grandes heures du club avec un trident offensif Vinicius-Mbappé-Rodrygo. Dans ce schéma, Jude Bellingham retrouverait son statut de milieu de terrain qui était le sien au Borussia Dortmund. Si le besoin est de faire évoluer l’Anglais plus haut sur le terrain, Ancelotti pourrait opter pour un 4-2-3-1 avec Jude Bellingham en position de meneur de jeu derrière Kylian Mbappé et entouré des deux génies brésiliens sur les côtés. Dans ces deux schémas, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni risqueraient de voir leur temps de jeu être réduit.

L’incertitude Rodrygo ou la surprise Endrick

En ce sens, le technicien italien de 64 ans pourrait préférer la stabilité de son milieu de terrain à l’éventualité d’une attaque de feu. En ce sens, Rodrygo pourrait faire les frais de l’arrivée de Kylian Mbappé. Visiblement très satisfait par cette nouvelle, le jeune ailier de 23 ans, encore auteur d’une saison remarquable, paraît être le fusible potentiel en attaque tant Vinicius et Jude Bellingham semblent indéboulonnables. Jouant en 4-4-2 en losange cette année, Rodrygo prenait place dans l’attaque à deux avec son compatriote. Dans ce schéma pour la saison prochaine, c’est Kylian Mbappé qui devrait alors prendre sa place.

Et même dans d’autres dispositifs qui font la part belle à la présence de trois milieux de terrain, il semble difficile de voir le numéro 11 dans l’équipe du Real Madrid comme le confirme également AS dans son édition du jour. Mais voilà, ayant démontré sa capacité à aligner les stars à l’époque de la BBC, Ancelotti risque bien d’aligner Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrygo sur le pré l’an prochain en plus d’un milieu de terrain XXL. Sans oublier l’avènement possible d’Endrick. Seulement âgé de 18 ans, l’ex-attaquant de Palmeiras pourrait, en cas de débuts fracassants, avoir un coup à jouer. Déjà titulaire avec le Brésil, le jeune attaquant est déjà tonitruant et de grands espoirs sont placés en lui dans la capitale ibérique. Ajoutez Luka Modric, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz ou encore Dani Ceballos à tous ces potentiels titulaires et vous obtenez le meilleur effectif du monde. On vous le concède, le problème de l’ancien entraîneur du PSG est bien un mal de crâne dont beaucoup d’entraîneurs souhaiteraient souffrir…