OM : William Saliba encense Jorge Sampaoli

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League, William Saliba a franchi un cap à Arsenal. Le joueur de 23 ans est revenu en Angleterre, après un prêt fructueux à l’Olympique de Marseille. L’ancien Stéphanois assure dans les colonnes de L’Équipe que Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM à l’époque, l’a aidé à passer un palier. «Avec Sampaoli, à l’OM, ça s’est super bien passé. C’était un entraîneur avec lequel tu étais libre. Il connaissait bien tes qualités, t’encourageait à jouer comme tu voulais. Il n’avait pas peur qu’on prenne des risques. J’ai passé un cap avec lui», a confié le défenseur central des Bleus, qui s’est par ailleurs montré élogieux vis à vis de son coach actuel, Mikel Arteta.

La suite après cette publicité

«C’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Il regarde tous les détails et déteste la défaite. On travaille chaque match différemment. Il m’a appris à avoir une bonne attitude. Parfois, il trouvait que j’étais un peu mou à l’entraînement alors il me demandait d’être plus méchant. En fait, il veut que les joueurs aient peur quand il me voit (sourire). Il a toujours été franc avec moi, même quand il ne voulait pas que je joue (lorsqu’il évoluait en U23, ndlr). Et quand il pensait que je méritais, il me le disait». Les concernés apprécieront…