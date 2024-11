Ruben Amorim a mis Manchester United en transe

«Nous les affronterons deux fois en Premier League et peut-être en FA Cup, mais en Ligue des champions, ce n’est pas possible». Pep Guardiola a bien tenté de sauver la face, mais l’entraîneur de Manchester City n’a rien pu faire face à l’emballement qui s’est emparé de la partie rouge de Manchester. Pour son dernier match à la tête du Sporting Portugal, Ruben Amorim s’est offert le scalp de son futur rival en Angleterre, Manchester City. Et de quelle manière. Vainqueurs 4 buts à 1, les Lisboètes ont fait exploser les champions d’Europe 2023. À l’issue du match, Amorim était aux anges.

La suite après cette publicité

« Je n’aurais pas pu demander un autre adieu. Je suis très heureux de ce moment. C’était écrit. Nous avons eu beaucoup de temps sans ballon en première mi-temps, nous avons souffert. Mais il y a des jours où les choses doivent se faire d’une manière ou d’une autre. Nous sommes bien rentrés dans le match en deuxième mi-temps et les choses ont changé. (…) J’emporterai tout (d’Alvalade, le stade du SCP). Je répète que c’est la meilleure période de ma vie. Nous avons connu des jours difficiles. Nous avons commencé au plus bas, avec beaucoup de difficultés, et ce soir, nous avons vécu une soirée fantastique. La petite étoile était là, elle a vraiment marqué le temps de l’équipe d’entraîneurs ici. Les joueurs, l’atmosphère, je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure soirée. »

«Ils l’appellent le nouveau Ferguson»

Sans surprise, le triomphe d’Amorim sur Guardiola a eu une énorme répercussion dans la ville de Manchester. Pendant le match, le compte X officiel de Manchester United a pris un malin plaisir à reposter l’annonce officielle de l’arrivée du coach portugais. De son côté, la presse anglaise relaie l’enthousiasme des supporters de MU. « Les fans de MU sont déjà en train de rêver, Amorim a mis en pièces l’équipe de Pep Guardiola », titre The Times. « Méfiez-vous des nouveaux voisins. Amorim montre qu’il a déjà l’étoffe pour se battre face à City », écrit le Daily Star quand O Jogo va plus loin en affirmant : « Ils (les Anglais) l’appellent le nouveau Ferguson ». Même la légende d’Old Trafford Rio Ferdinand n’a pas caché sa joie à l’idée de voir Amorim débarquer bientôt dans son club de cœur.

La suite après cette publicité

« J’ai été enthousiasmé par la dynamique de son équipe en deuxième mi-temps, son agressivité, sa façon de se battre et sa résilience. Ce sont des éléments importants qu’il peut apporter et dont Manchester United a besoin. C’est pourquoi je suis très enthousiaste. J’aimerais être dans le groupe WhatsApp de l’équipe (de MU, ndlr). S’ils n’ont pas vu le match, ils doivent être fous. Les conversations entre ces gars-là maintenant…, ça doit être quelque chose. Si j’étais à leur place, je me demanderais pourquoi il ne vient pas dès demain. Je le veux maintenant. Vous voulez un peu de soleil et j’espère que cet homme peut l’apporter. Mais cela prendra du temps, cela n’arrivera pas du jour au lendemain, mais Pep va avoir peur. » Ruben Amorim arrivera-t-il à satisfaire tous les espoirs que le peuple mancunien place sur lui ?