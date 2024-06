Équipe de France : Didier Deschamps a fait passer un message fort dans le vestiaire

La France n’a pas spécialement brillé lors de ses trois premières prestation dans cet Euro 2024. Avec cinq points, et aucun but marqué dans le jeu, l’équipe entraînée par Didier Deschamps n’a pas vraiment été au niveau attendu ni à la hauteur de son statut de grand favori. Bien sûr, tout sera oublié si les choses changent un peu face à la Belgique en huitièmes lundi, puis s’il y a un bon parcours par la suite.

Le staff tricolore prépare d’ailleurs quelques changements, avec un possible passage en 4-4-2 losange qui permettrait à des joueurs comme Mbappé, Thuram ou Griezmann d’évoluer à un poste où ils sont plus à l’aise, laissant cependant des joueurs comme Dembélé sur la paille. Mais Deschamps sait aussi que dans un tel tournoi, la composante mentale est presque aussi importante que l’aspect tactique. Comme l’indique Le Parisien, le sélectionneur a ainsi tenu des discours pour remobiliser les troupes.

Un discours conciliateur

« On est là où on veut être, à savoir les huitièmes de finale. On y est ! Tout n’est pas parfait certes mais vous avez aussi fait des choses bien. Profite de vos familles pendant un peu moins de 48 heures, pas d’entraînement demain. Profitez bien, videz-vous la tête », avait-il lancé après le match nul 1-1 face aux Polonais. Jeudi, lors de la reprise après cette mini-coupure dont ont profité ses hommes, il a repris la parole.

« J’espère que vous avez profité de vos familles. Maintenant, une autre compétition commence. J’ai confiance en vous, je crois en vous. Je vous ai tous choisis pour être là. Il y a du talent mais ça ne suffira pas. On a fait des choses bien, d’autres moins. On a un problème d’efficacité, mais on joue. Je vous demande d’être à 100%, j’ai confiance en vous. Pas 99%, ça ne m’ira pas ! Ne regardez pas le tableau, on a le tableau qu’on a. Les autres aussi, ça les emmerde de jouer la France. Le rendez-vous, c’est lundi 18 heures. Je vous demande d’être à 100%. La seule vérité qui compte, c’est celle du match », a-t-il expliqué à ses joueurs. Rendez-vous lundi pour voir si ce discours aura été efficace.