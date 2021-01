L'OM rend hommage à l'Afrique avec sa nouvelle collection

Un an après le lancement de son programme « OM Africa », l'OM et son équipementier Puma lancent trois maillots lifestyle qui rendent hommage à ses fans du continent africain.

Alors que le PSG vient de dévoiler son quatrième maillot de la saison conçu par Jordan, l’Olympique de Marseille en profite aussi pour lancer sa nouveauté du début d'année 2021. La collection lifestyle « OM Africa » par Puma a pour but de rapprocher et fédérer ses nombreux supporters en Afrique, et plus particulièrement le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Inspirés de l’art afro-futuriste, les trois maillots de la collection ont une unité graphique mais se différencient par les couleurs des drapeaux de leur nation respective. Ils intègrent les couleurs emblématiques du pays qu’ils représentent avec une dominante de rouge pour le Maroc, de vert et de orange pour la Côte d’Ivoire et de vert et jaune pour le Sénégal.

Sur la manche de chaque maillot, on retrouve le badge officiel du label « OM Africa ». Une série de photos a été réalisée dans des lieux emblématiques de la ville de Marseille comme la Porte d’Aix, le Cours Julien ou le Panier.

Ces trois maillots « OM Africa » sont déjà disponibles au prix de 60€ sur la boutique Foot.fr.