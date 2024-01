Le PSG et le LOSC vont discuter pour Leny Yoro

Il a 18 ans et le gratin du football européen à ses pieds. Leny Yoro est l’une des sensations de la saison de Ligue 1, qu’il vit comme un titulaire incontournable au sein de la défense lilloise. Avec des statistiques remarquables dans les duels et le jeu aérien, le jeune joueur se révèle comme un élément à la fois prometteur et déjà efficace.

Il n’en fallait pas plus pour affoler le Paris Saint-Germain, dont la stratégie, impulsée par Nasser Al-Khelaïfi, est de cibler les meilleurs jeunes joueurs français. Pour cela, il peut compter sur Luis Campos, son conseiller football, qui a fait de Yoro sa priorité sur ce mercato hivernal, pour renforcer une défense parisienne décimée (absences au long cours de Skriniar, Kimpembe et Nuno Mendes).

Le PSG veut avancer cette semaine

Selon nos informations, une réunion est prévue cette semaine entre les dirigeants parisiens et lillois pour évoquer ce dossier, et trouver un terrain d’entente pour boucler un transfert. Entre le tarif minimum voulu par le LOSC et les désirs du joueur pour son avenir à court terme, il y a beaucoup de choses à discuter. Idéalement, le PSG serait ravi de s’appuyer sur lui au plus vite, et c’est d’ailleurs le message qui est diffusé au joueur et à son entourage.

Le PSG veut lui faire de la place, pour qu’il continue sa progression, quitte à faire un peu de ménage dans son effectif l’été prochain si besoin. C’est dire l’importance déjà accordée à Leny Yoro, désormais représenté par l’écurie de Jorge Mendes, qui pousse aussi pour un départ au PSG. Les prochains jours seront donc décisifs.