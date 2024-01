PSG : Luis Campos continue de pousser pour Leny Yoro

Un défenseur pour maintenant, et pour l’avenir. S’il est possible d’associer ces deux notions, le Paris Saint-Germain ne se privera pas. Et c’est bien ce qu’il essaie de faire avec Leny Yoro, la pépite du LOSC. Âgé de 18 ans, il ne cesse d’impressionner les observateurs pour sa première saison en tant que titulaire. Son calme, son aisance et sa dureté dans les duels ont sauté aux yeux de tous les scouts qui s’attardent sur les matches de Lille.

Et la bataille fait déjà rage pour l’enrôler : le Bayern Munich, le Real Madrid, le PSG et bien d’autres ont coché le nom du Français de 18 ans, qui a récemment changé d’agent. Le club nordiste se frotte les mains, conscient de la mine d’or qu’il détient. Reste à savoir quelle tournure va prendre le dossier. Et c’est le club de la capitale tricolore qui essaie d’imprimer son rythme, grâce à son conseiller Luis Campos.

Luis Campos sort le grand jeu

Ce dernier continue de pousser pour une signature du défenseur central dès le mois de janvier, comme nous vous le révélions dès le mois de novembre dernier. Une mission délicate, mais le Portugais a déjà démontré son savoir-faire sur les jeunes joueurs. Il déballe donc le grand jeu, avec des arguments qui font mouche, notamment auprès du joueur et de sa famille. Il assure ainsi que la place sera faite pour que Yoro puisse rapidement s’exprimer au PSG.

Preuve de l’intérêt réel pour Yoro sur ce mercato hivernal, il a mis en stand-by les autres pistes évoquées ces derniers jours pour renforcer l’arrière-garde. Comme le dossier Diego Llorente, qui est bel et bien travaillé en parallèle par des collaborateurs de Luis Campos contrairement à ce qui a été rapporté récemment. Cela dit, la priorité, c’est Leny Yoro, et il le fait bien comprendre à ses différents interlocuteurs. Cela suffira-t-il à séduire le joueur ? Il faudra aussi s’entendre avec le LOSC, qui avait précédemment fixé un prix minimum à 50 M€ selon nos informations.