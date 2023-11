Le PSG veut doubler la concurrence sur un dossier chaud !

Quand son armada offensive joue à son niveau, le PSG est injouable. L’AS Monaco, qui s’est présenté au Parc des Princes avec quelques certitudes sur son jeu, a volé en éclat et est reparti de la Porte d’Auteuil avec 5 buts dans la musette et un score final de 5-2. Mais si offensivement tout va bien à Paris, ce n’est pas vraiment le cas des autres secteurs de jeu. Au milieu de terrain, il manque encore joueur pouvant apporter (Youssouf Fofana, Kephren Thuram sont appréciés), et ce même si Fabian Ruiz a plutôt bien tenu la comparaison avec Warren Zaïre Emery, blessé jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Mais c’est plutôt en défense que l’actuel leader de Ligue 1 semble le moins armé. Nuno Mendes absent plusieurs mois, il va falloir sans doute recruter un latéral gauche cet hiver, Layvin Kurzawa étant cantonné de manière quasi irrémédiable aux tribunes. En défense centrale aussi, Paris montre clairement ses limites. Si cela peut suffire en Ligue 1, c’est clairement insuffisant en Ligue des Champions où Paris montre clairement ses limites derrière la charnière centrale Skriniar-Marquinhos. Ce dernier n’était pas exempt de tout reproche depuis quelques mois, mais bénéficie malgré tout d’une quasi-immunité du fait d’un manque de profondeur de banc.

À lire

PSG : Luis Enrique définit son schéma tactique

Le profil de Leny Yoro fait l’unanimité au PSG

Danilo Pereira trop lent pour évoluer en défense avec Milan Skriniar, Presnel Kimpembe (15 matches TTC depuis juillet 2022 et absent depuis février 2023) toujours convalescent, le club de la Capitale doit trouver un renfort défensif qui représentera l’avenir du PSG pour les années à venir. Et comme nous vous le révélions il y a un mois, Luis Campos l’a trouvé en la personne de Leny Yoro. À 18 ans, ce dernier totalise déjà plus de 25 matches en Ligue 1, dispose de tout l’attirail du défenseur moderne. À chaque match de Ligue 1, Lenny Yoro est désarmant de facilité et enchaîne les performances de haute volée avec le LOSC. Le roc défensif, qui a connu ses premières désillusions avec l’Equipe de France Espoir durant la trêve internationale, a retrouvé le championnat avec les Dogues ce week-end et le chemin de la victoire face à l’OL (2-0).

La suite après cette publicité

Titulaire depuis le début de saison au sein de l’actuelle 2e meilleur défenseur du championnat (à égalité avec le PSG), Leny Yoro, qui a déjà été supervisé à plusieurs reprises par la cellule de recrutement et le sera encore en décembre à l’issue du match opposant le LOSC face à Paris, fait l’unanimité au sein du club parisien qui en a fait sa priorité du mercato hivernal selon nos informations. Paris souhaitant absolument verrouiller le défenseur lillois cet hiver et devancer la concurrencer européenne (Real Madrid, Bayern Munich). Un prêt de six mois au sein de son club formateur pourrait apparaître comme une belle alternative pour le club nordiste, actuel 4e de Ligue 1, qui espère toujours prolonger son joueur sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Dogues. À suivre.