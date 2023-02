Ligue 1 : le PSG gifle l’OM et prend 8 points d’avance à la tête du championnat

Pour le match de clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain dans un stade Vélodrome bouillant. L’occasion pour les Phocéens, vainqueurs il y a trois semaines du club de la capitale en huitième de finale de la Coupe de France (2-1), de revenir à deux points du leader après 24 rencontres. Ce dernier, quant à lui, pouvait creuser l’écart avec la formation bucco-rhodanienne et ainsi se rapprocher un peu plus de son 11e sacre final en championnat. Côté compositions, Tudor alignait à nouveau Rongier en défense centrale, derrière le double-pivot Guendouzi-Veretout, tandis que le trio offensif sera composé de Malinovskyi, Ünder et Sanchez. De son côté, Galtier ressortait la défense à 3 avec Kimpembe, Ramos et Marquinhos. Mukiele et Mendes étaient les pistons derrière le duo Messi-Mbappé. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain, absent du dernier Classique perdu par les siens, était le premier à se montrer dangereux sur une frappe contrée par Tavares (4e) avant un centre contré puis dévié par Pau Lopez en corner (5e). L’OM se reprenait ensuite et arrivait à inquiéter les défenseurs parisiens, par l’intermédiaire de Tavares, pas assez précis pour solliciter Donnarumma (18e). Mais Bailly, remplaçant numérique de Mbemba à la droite de la défense, ne pouvait rien face à Mbappé, lancé par Messi avant de crucifier Pau Lopez (1-0, 25e). Quelques instants après un hors-jeu sifflé sur un but de l’Ivoirien dans l’autre surface, le schéma du premier but s’inversait avec l’Argentin buteur sur un centre à ras de terre du Bondynois (2-0, 29e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée du but du break, Veretout envoyait un centre plongeant pour provoquer quelques sueurs à l’arrière-garde adverse (31e). Messi (32e), buteur pour la première fois face à l’OM, Marquinhos (35e) puis Mbappé (39e) n’étaient pas loin de porter le score à 3-0, mais le manque de justesse gardait l’avantage à deux buts, qui aurait pu être réduit par Tavares (42e), frôlant le poteau, et Sanchez, dont le coup franc était claqué par Donnarumma au-dessus de la barre (45+4e). Au retour des vestiaires, l’OM montrait de meilleures intentions offensives dans la rencontre et faisait reculer son adversaire du soir dans sa propre moitié de terrain. Malgré la tête dangereuse de Mbappé (52e), c’est bien les hommes d’Igor Tudor qui s’offraient quelques opportunités dans l’autre camp, mais ni Tavares (48e) ni Sanchez (52e) ne trouvaient le cadre. Finalement, KM7 s’offrait un doublé dans la foulée de l’occasion du Chilien : sur une belle combinaison avec La Pulga, le Français était lancé d’une louche pour tromper Lopez d’une reprise basse (3-0, 55e). De plus en plus critiqué ces dernières semaines, le portier italien du PSG se montrait décisif sur sa ligne, à deux reprises face à Sanchez (54e, 65e). Confortés par le score, les joueurs de Christophe Galtier lâchaient un peu de lest, laissant des espaces aux Phocéens Ünder, d’une frappe pied gauche en première intention (78e), et Balerdi, d’un retourné audacieux (81e), tous deux ratant le cadre de peu. Entré en jeu, la recrue hivernale Vitinha croyait ouvrir son compteur buts mais Donnarumma en décidait autrement (90e). Avec ce succès (3-0), le PSG conforte son trône de leader et prend huit points d’avance sur l’OM, qui a encore la Coupe de France à jouer mercredi prochain, en quart de finale face au FC Annecy.

À lire

OM-PSG : Thierry Henry s’incline devant Kylian Mbappé