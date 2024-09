PSG - Rennes : Amine Gouiri retient le positif

Ce vendredi soir, le PSG recevait le Stade Rennais en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Tranquille, le club de la capitale s’est imposé face à des Bretons bagarreurs mais trop faibles face aux locaux. Amine Gouiri, qui n’a pas démérité, a avoué que le Paris Saint-Germain était un ton au-dessus ce vendredi au micro de BeIN Sports :

«On a fait une bonne demi-heure. On a essayé d’aller chercher des ballons haut, mais ils étaient au-dessus techniquement. Ils ont été efficaces en contre et ils ont profité des espaces qu’on leur a laissés. On revient à 3-1 et je pense que s’il y a le 3-2 à la fin, ce n’est pas le même match. On doit retenir de bonnes choses car on est tombés sur un gros PSG.»