Jeux Olympiques : Téji Savanier vise une médaille

24 heures après avoir entamé sa préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo, cette inédite équipe de France apprend à se connaître. D'après Téji Savanier, l'un des trois joueurs de plus de 23 ans qui accompagnera les Bleus, il faut viser le podium et donc une médaille.

La suite après cette publicité

«Si on va là-bas, on va essayer de rapporter une médaille. On ne va pas se mentir. On n’y va pas pour faire joli. C’est dans la tête de tout le monde de remplir cet objectif », assure le joueur de Montpellier lors d'un point presse tenu ce mardi.