L'Atlético recale une offre d'Arsenal pour Thomas Partey

Arsenal tente tout ou presque pour s'offrir les services de Thomas Partey. Le club anglais, qui a terminé 8e de Premier League, ne se qualifiant pas pour une coupe d'Europe la saison prochaine (Arsenal doit gagner la Ligue Europa s'il veut disputer la Ligue des Champions l'an prochain), a transmis une offre de 25 M€ plus un joueur dont l'identité n'a pas filtré pour tenter de convaincre l'Atlético de lâcher son milieu de terrain. C'est Sky Sports qui dévoile cette information ce lundi soir.

Le média anglais va plus loin puisque d'après lui, cette proposition a été refusée par les Colchoneros, qui ne vendront le joueur de 27 ans qu'à la hauteur de sa clause libératoire, soit 50 M€, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2023. Les Gunners ont répondu qu'ils n'étaient pas prêts à investir une telle somme. Au début du mois, la presse anglaise évoquait un échange possible avec plusieurs joueurs comme Lacazette et Guendouzi.