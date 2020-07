Arsenal prêt à sacrifier des joueurs pour Thomas Partey

Arsenal revit un petit peu depuis le retour à la compétition post-coronavirus. Pourtant, les Londoniens de Mikel Arteta sont encore loin des places qualificatives pour les prochaines coupes d'Europe. En effet, les Gunners sont actuellement septièmes à six points de Manchester United, cinquième et qualifié pour la prochaine Ligue Europa et à sept du quatrième, Chelsea, dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Autant dire que la tâche s'annonce compliquée.

Pour autant, la formation londonienne compte bien se renforcer afin de revenir plus fort la saison prochaine et mieux lutter pour les places européennes. Ainsi, ils ont jeté leur dévolu sur le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, Thomas Partey. Le joueur est partant pour découvrir la Premier League et refuse de prolonger à Madrid pour que sa clause libératoire reste à ce niveau (50 millions d'euros). Mais pour les fans d'Arsenal, rien n'est jamais simple.

Lacazette sur la liste

En effet, selon le Daily Mail, l'écurie londonienne fait face à des problèmes financiers énormes et devrait enregistrer une perte, après la crise du coronavirus, de l'ordre de 144 millions de livres (près de 160 millions d'euros) et va donc devoir faire de la place. Si Henrikh Mkhitaryan va rester à Rome, il va falloir régler le problème Mesut Özil, qui dispose d'un salaire vraiment haut pour ses performances sur le terrain depuis quelque temps maintenant.

Toujours selon les informations du tabloïd britannique, trois hommes sont annoncés sur la sellette. Le premier est Mattéo Guendouzi, qui a eu quelques soucis récemment. Le second est le milieu de terrain Lucas Torreira, qui a pourtant, pendant longtemps, été un phare dans la nuit. Et enfin, plus surprenant, mais Alexandre Lacazette pourrait aussi être cédé alors que son club veut tout faire pour conserver son autre attaquant Pierre-Emerik Aubameyang. Reste à connaître la position d'Alexandre Lacazette...